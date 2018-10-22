В Астрахани бомж выпил в супермаркете 3 бутылки водки и умер

В Астрахани мужчина без определенного места жительства в продуктовом магазине открыл и выпил залпом три бутылки водки. Затем нарушитель попытался сбежать, не оплатив товар, но ему стало плохо, и он скончался прямо в супермаркете.

Сотрудники вызвали скорую помощь, однако, когда медики приехали, им оставалось только констатировать смерть мужчины.

"Причиной смерти стала алкогольная интоксикация", — сообщили РИА Новости в СУСК России по Астраханской области.