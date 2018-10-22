Массимо Каррера отправлен в отставку с поста тренера "Спартака"

Итальянский специалист Массимо Каррера покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". Такое решение принял совет директоров "красно-белых". Исполнять обязанности наставника команды будет Рауль Рианчо, сообщает пресс-служба "Спартака".

Клуб благодарил Карреру за проделанную работу и победу в чемпионате страны сезона 2016-17. В заявлении также говорится, что итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными, потому что ни одна из поставленных задач не была выполнена.

"Результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет", – говорится в заявлении.

Напомним, что Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году. В первый же год под его руководством команда завоевала золотые медали чемпионата. В нынешнем сезоне "красно-белые" потерпели три поражения на своем поле в матчах первенства страны. После 11 туров команда с 18 очками занимает шестое место. Кроме того, "Спартак" не смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов.