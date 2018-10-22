Российский гонщик сбил арбитров во время соревнований под Витебском

Кубок Белоруссии по автокроссу, проходивший в минувшее воскресенье в Тулове, что под Витебском, был омрачен неприятным инцидентом — вылетевший с трассы багги врезался в судейскую бригаду, сообщает УВД Витебского исполкома. Зрители сняли на видео момент аварии.

За рулем транспортного средства находился 35-летний гонщик из Смоленска. На кадрах видно, что при входе в поворот пилот заложил слишком большой радиус, в итоге багги вылетел на пригорок и сбил двух членов судейской бригады. Мужчины заметили неладное, но не успели отбежать в сторону.

Пострадавших госпитализировали, у одного из арбитров, по последним данным, перелом позвоночника, у его коллеги повреждена нога.

Это первый за последние 30 лет инцидент, произошедший на трассе в Тулове, где проводятся соревнования по авто- и мотокроссу.