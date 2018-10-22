В Тунисе пропал 90-летний турист из Петербурга

В Тунисе пропал 90-летний пенсионер из Санкт-Петербурга.

В полицию обратился внук мужчины. Он рассказал, что дед должен был вернуться из туристической поездки еще 5 октября, но до сих пор он не выходил на связь.

Как сообщает РИА Новости, полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства исчезновения пожилого путешественника.