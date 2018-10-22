Звезда начала 1990-х решила вернуться на сцену и тут же с нее упала. Видео

Падением со сцены закончилось для американской звезды конца 1980- начала 1990-х Паулы Абдул решение вернуться к еще не забывшим ее поклонникам.

56-летняя певица, которая около четверти века назад исполнила несколько хитов, взлетевших в чартах, а затем не сумевшая повторить прежний успех, решила попробовать еще раз.

Хореограф, телеведущая и певица а рамках тура "Straight Up Paula!" на концерте-возвращении 20 октября столь экспрессивно бежала к зрителям, что не заметила края сцены и упала прямо к ним в зал.

Как сообщает TMZ reports, поклонники подхватили Паулу и помогли ей взобраться на сцену, после чего Абдул продолжила свое выступление.

Пострадала ли она во время падения, неизвестно. По крайней мере, внешне певица не показала, что у нее что-то болит.