Станислав Черчесов является главным кандидатом на пост тренера "Спартака"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак".

Как сообщает "Спорт-экспресс", в контракте наставника российской национальной команды с Российским футбольным союзом есть пункт, который допускает возможность совмещения постов. Однако решение требует одобрения со стороны руководства РФС.

Напомним, ранее "Спартак" объявил об отставке итальянского тренера Массимо Карреры, который возглавлял команду с 2016 года.