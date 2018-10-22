В Германии признали: около четверти салафитов-мигрантов готовы к насилию
В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия проживают более трех тысяч салафитов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Земельное ведомство по охране конституции ФРГ. Это больше, чем в других федеральных землях Германии.
При этом, как отметили в организации, более четверти из них готовы к насилию.
И если раньше салафиты проповедовали на улицах, то сейчас основную активность последователи радикального ислама проявляют в Интернете. В этом, по мнению немецких спецслужб, кроется главная опасность.
Именно в Сети они в основном пытаются вербовать молодежь и проводят религиозные уроки. Немецкие журналисты называют происходящий процесс "невидимым и опасным", поскольку сейчас контролировать салафитов стало сложнее.
Все без исключения теракты в Германии за последние несколько лет совершали именно последователи этого радикального направления ислама, напоминает "Россия 24".
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