МИД РФ: Трамп пока не начал процедуру выхода из договора о РСМД

Процедура выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) пока не была запущена, официального уведомления о таком шаге Москва еще не получала. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, о позиции США по документу необходимо судить не по намерениям, а по конкретным действиям.

"У самого договора РСМД есть прописанная в нем процедура, которая предполагает возможный выход из этого договора. Но эта процедура пока не была задействована", — сообщил министр иностранных дел РФ на пресс-конференции, передает телеканал "Россия 24".

Руководитель МИД России также обратил внимание на то, что в самих Штатах заявления президента Дональда Трампа вызвали достаточно противоречивую реакцию.

"Высказывается мнение и о том, в частности, сенатор Боб Кортер сказал, что, как он полагает, это означает намерение не выйти из договора, а означает намерение его изменить", — указал Сергей Лавров.

20 октября Трамп объявил о скором выходе из важнейшего договора между Россией и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как, по его мнению, РФ нарушает условия соглашения. Заявление было сделано в канун прилета в Москву помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.