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22 октября 201812:38

Кировский полицейский ударом по лицу выставил мужчину из отделения

Там-Там/Следком

В Кирове полицейский силой выставил ранее доставленного в отделение мужчину, за что стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает региональное управление СКР. Камера наблюдения зафиксировала прощальный удар стража порядка.

 

Инцидент произошел ночью 14 октября в Ленинском районе города, когда сотрудник ППС, как отмечается в релизе, "сопровождал мужчину, ранее доставленного в отдел полиции, к выходу из помещения". Последний, как видно на кадрах, явно был чем-то возмущен: вновь отворил дверь и возобновил диалог с полицейским, использовав при этом нелицеприятные выражения. Ответом ему послужил удар головой в лицо.

На этом разговор был завершен, но позже он возобновился в присутствии следователя. Теперь стражу порядка грозит от трех до 10 лет лишения свободы по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения". О состоянии пострадавшего и причинах конфликта ничего не сообщается.

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