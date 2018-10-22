Полиция обнародовала кадры страшной аварии с летальным исходом в Челябинской области

В воскресенье, 21 октября, на трассе М-5 "Урал" в Саткинском районе Челябинской области произошла авария, унесшая жизни двух человек. Полиция опубликовала видео, установленное в салоне автомобиля-участника ДТП.

Opel Vectra под управлением молодого человека 1999 года рождения, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "Газелью". После этого оба транспортных средства вспыхнули, справиться с возгоранием смогли только прибывшие на месте ЧП пожарные.

В результате произошедшего погиб водитель Opel и его пассаж 1997 года рождения, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД РФ.

Мужчина, управлявший протараненным фургоном, остался жив.