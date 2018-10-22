Дубовицкая рассказала, что у нее произошло с Винокуром с первого взгляда

Если спросить телезрителей, кто такая Регина Дубовицкая, то в ответ услышишь: "Это "Аншлаг". После страшной аварии, в которую попала телеведущая, поклонники популярнейшей передачи, которая держится на телевидении с большим успехом уже несколько десятилетий, опасались, что ведущая больше не появится в кадре.

Однако она превозмогла боль, врачи сделали все возможное, но не меньший вклад в выздоровление внесли друзья – артисты из "Аншлага", для которых она, по их же признанию, как "мама".

Ведь юмористы, чьи имена сегодня знают все поклонники этого жанра, стартовали именно с "Аншлага".

Дубовицая рассказывает, что идею этой передачи – а это было 30 лет назад — ей одобрили на Центральном телевидении практически сразу. Однако оказалось, что все именитые юмористы уже заняты с другими телеведущими. И тогда Регина решила приглашать в передачу тех молодых артистов и писателей – юмористов, имена которых были не известны широкой публике. Но уже вскоре о них узнали и заговорили по всему СССР.

Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Николай Лукинский, Клара Новикова и многие другие известные артисты уже десятки лет, как одна семья, которая родилась в "Аншлаге". И потому, говорит Дубовицкая, уход из жизни сначала Михаила Евдокимова, а затем Михаила Задорнова и Романа Карцева стал для нее личным горем.

Накануне 30-летия "Аншлага" знаменитая телеведущая вдруг пропала. Поползли слухи, что она тяжело больна. Однако Дубовицкая уже не раз доказала, что она – боец по жизни. И вскоре поклонники увидят ее в новой роли – члена жюри юмористической программы "Мастер смеха".

Где познакомились Дубовицкая и Винокур, и что было у них "с первого взгляда"? В чем секрет семейного счастья телеведущей, которая уже полвека в браке с Юрием Айвазяном? Как пробивалась к всесоюзной славе настойчивая девушка из провинции, и в чем пришел сторож Коклюшкин в редакцию Всесоюзного радио?

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – Регина Дубовицкая.