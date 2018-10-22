Удивительные перемены в Боровске: в старинном городе спасают то, что не успели снести
На защиту исторического центра Боровска неожиданно встали местные власти. После резонансного репортажа о массовом сносе старинных домов городская администрация изменила свою позицию и отозвала тяжелую технику. На прошлой неделе, чтобы не допустить разрушения особняков, люди встали перед экскаваторами живым щитом.
Волонтеры консервируют дом на зиму: заколачивают окна, утепляют щели. Здание расселили еще в феврале. Хлама внутри собралось столько, что грузовики едва успевают вывозить мусорные контейнеры. Сам дом едва не пустили под снос. Здание XIX века отстояли жители Боровска.
"Если бы мы не встали буквально под экскаватор, вчера бы его уже не было. Потому что два дня назад здесь были рамы, наличники. Все это, простите, сделал собственник — администрация города Боровска", — говорит Анна Олешникова.
Дом на Володарского, 11 в Боровске вполне мог бы повторить судьбу своего соседа по улице под номером 31. Старинное здание буквально несколько дней назад сровнял с землей экскаватор, и теперь те самые признаки культурного наследия погребены под развалинами.
Всего под снос попали 17 домов в историческом центре города. Три успели уничтожить. Как только об этом рассказали центральные СМИ, городские власти изменили свою позицию и стали защищать старинные здания.
Вот в первых рядах волонтеров в простой куртке и рабочих перчатках мэр Боровска Михаил Климов, который еще на прошлой неделе ратовал за снос и говорил, что решается вопрос о появлении на месте одного из зданий автостоянки.
- Как так получилось, что неделю назад дома шли под снос, а сегодня вот вы здесь в форме и представители администрации их спасаете?
"Ну, наверное, это пример того, как мы можем слышать друг друга. Как получилось, так получилось, сейчас главное — чтобы это пошло на пользу городу Боровску и другим городам", — отвечает мэр.
Боровск — старинный город, почти семь веков истории. Малоэтажный, деревянный, с церковью и монастырем. Здесь отбывали ссылку протопоп Аввакум и боярыня Морозова, работали величайшие ученые и философы.
"Во-первых, это историческая среда, практически именно по таким улицам и ходил наш знаменитый Циолковский. Именно на этих улицах разрабатывал свое учение Федоров", — говорит Вячеслав Черников.
"Даже огород копали, мы находили монеты Екатерины II, полкопейки, для нас это было вообще в диковинку", — рассказывает Василина Файзулина.
Искусствоведы, приехавшие из Москвы, тут же набрали экспонатов на целую музейную экспозицию.
"Мы отреставрируем и вернем то, что нашли — иконы, скалки, детские рисунки", — говорит сотрудник Музея Москвы Павел Гнилорыбов.
В доме на Калужской улице, который тоже должен был пойти под ковш экскаватора, в цокольном этаже обнаружили сводчатую палату — предположительно XVIII века.
"Необходимо, чтобы сюда выехало Управление по государственной охране культурного наследия — возможно, совместно с Министерством культуры, которое в дальнейшем будет принимать решение о присвоении статуса — и полностью исследовало все эти 17 домов. Здесь необходимы тщательные исследования — мало ли что здесь было!" — говорит координатор общественного движения "Архнадзор" Андрей Новичков.
В следующем году будет решаться вопрос о присвоении Боровску статуса исторического поселения федерального значения. Это может стать серьезной защитой для города и его архитектуры. Волонтеры тем временем составляют график дежурств и планируют еженедельно делать фотоотчеты, чтобы сохранить исторический центр Боровска в неприкосновенности.
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