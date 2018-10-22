Новая партия "Триумфов" пришла в войска

Новый полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" поступил на вооружение Воздушно-космических сил России. Решение приняли после того, как все элементы ЗРК были вывезены на полигон "Капустин Яр" и протестированы. В том числе, проведены испытательные пуски ракет, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна ПВО "Алмаз-Антей".

Техника отработала "на отлично". Специалисты производителя сопровождали комплексы на всех этапах испытаний и постановки на боевое дежурство, уточнили в корпорации.

С-400 "Триумф" – самая современная отечественная серийная зенитная ракетная система. Она способна перехватывать любые воздушные цели: от небольших дронов до боевых частей баллистических ракет. 18 октября стало известно, что для этого ЗРК уже готова новая ракета 40Н6: она испытана и принята на вооружение. Радиус ее действия достигает 400 километров. Согласно новой государственной программе вооружений, до 2027 года в арсеналы ВКС должна поступить тысяча этих боеприпасов.