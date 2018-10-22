РПЦ требует от Константинополя извинений

Извиниться за свои ошибочные действия на Украине потребовала от Константинополя Русская православная церковь. В этом случае двери для диалога будут вновь открыты, подчеркнул пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Он подчеркнул, что действия Константинопольского патриархата нанесли существенный ущерб мировому православию и будущему православия на Украине. В РПЦ с радостью будут констатировать попытку Константинополя излечить раны, которые уже нанесены мировому православию, сообщает РИА Новости.

Решение Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине в РПЦ назвали расколом. В результате Синод Русской православной церкви решил разорвать отношения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Константинополь отменил свой собственный акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Патриарх Константинопольский Варфаломей решил предоставить автокефалию неканонической Украинской церкви. Для этого он снял анафему с Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. А также заявил о восстановлении ставропигии в Киеве — статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху.

Синод Русской православной церкви назвал это решение канонически ничтожным. Константинополь утратил право называться координирующим центром православия, заявил после этого глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. В Русской православной церкви выразили надежду, что Константинопольский патриархат отменит решение об отзыве своего акта 332-летней давности. До этого Константинополь будет находиться в расколе.

Ответственность за раскол лежит на Константинополе, подчеркнул священник Александр Волков.

"Если хотя бы одна капля крови прольется на Украине, то вину и ответственность за эту каплю крови будет нести лично патриарх Константинопольский Варфоломей, который своими безрассудными и антиканоническими действиями ступил на путь поддержки раскольников и усугубление гражданского противостояния на Украине", — подчеркнул пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По его мнению, в этом случае имя патриарха Варфоломея будет вписано в историю мирового православия не только как поддержавшего раскольников человека, но и как "несущего ответственность за развитие гражданского конфликта на Украине".

При этом вся РПЦ будет горячо молится, чтобы кровопролития не случилось, добавил Александр Волков.

Раскольники на Украине заявили, что переподчинили себе две главные лавры — Киево-Печерскую и Свято-Успенскую Почаевскую.