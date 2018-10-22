Тамбовские спасатели сняли с ёлки студента из Африки

В Тамбове сотрудникам МЧС пришлось использовать автолестницу для того, чтобы снять забравшегося на высокую ель темнокожего молодого человека. Операцию по спасению студента из Африки сняли на видео.

На покорение вечнозеленого дерева на Моршанском шоссе "экстремал" пошел ближе к вечеру 21 октября. Что заставило студента Тамбовского государственного университета имени Державина взбираться по ветвям вверх, остается неизвестным, но забрался он так высоко, что самостоятельно спуститься не смог.

Снять с ели гостя с Черного континента удалось только с помощью автолестницы — судя по кадрам, к тому моменту молодой человек уже порядком подмерз.

Местные жители в отсутствие официальной информации выдвинули несколько версий произошедшего, предположив, что студента потянуло на родину или же его не донес аист.