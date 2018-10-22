Мальчик чувствует себя хорошо: женщина из перевернувшейся машины скорой помощи родила ребенка

В Чите скорая везла беременную женщину со включенными спецсигналами и столкнулась с автомобилем Toyota — инцидент произошел сегодня, 22 октября.

От удара машина с пациентом перевернулась. Первая помощь фельдшеру и водителю была оказана на месте, от госпитализации они отказались, а роженицу увезли в больницу. При этом водитель легкового автомобиля не пострадал.

Позже местные средства массовой информации сообщили, что женщина, попавшая в аварию, была прооперирована: ей было сделано кесарево сечение.

Родился мальчик. Рост его 48 сантиметров, а вес — 2860 граммов. В настоящее время, по словам медиков, чувствует он себя хорошо.

Женщина, попавшая в аварию, сейчас лежит в отделении в состоянии средней тяжести, при этом врачи сообщили, что такое состояние является нормой для человека, перенесшего такую операцию.