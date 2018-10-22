В Ленинградской области школьница напала с ножом на первокурсников

16-летняя школьница напала с ножом на двух студентов техникума в Бокситогорске. У магазина косметики на улице Вишнякова вечером 21 октября между подростками возникла драка. Девушка использовала нож против своих оппонентов.

Первокурсники местного техникума были госпитализированы с колото-резанными ранами, сообщает ТАСС. Раны оказались неопасными. В понедельник пострадавшие юноши уже были отправлены на амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку произошедшего.