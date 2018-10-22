Глушаков и Ещенко вернутся в основу "Спартака" после отставки Карреры

Футболисты московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков и Андрей Ещенко вернутся в состав основной команды после отставки главного тренера Массимо Карреры.

Напомним, ранее у игроков и итальянского специалиста был конфликт. По его итогам футболисты были отправлены в молодежную команду.

Как сообщает "Спорт-Экспресс" для Глушакова и Ещенко подготовили визы, чтобы те смогли отправиться вместе со "Спартаком" в Глазго на выездной матч третьего тура группового этапа Лиги Европы с шотландским "Рейнджерс". Встреча пройдет 25 октября.