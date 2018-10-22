Путин подписал указ о введении санкций к Украине

Владимир Путин ответил на недружественные действия Украины к российским гражданам и предприятиям. Глава российского государства подписал указ о введении ответных санкций к украинской стороне.

Указ вступает в силу с 22 октября 2018 года. Перечень украинских граждан и юрлиц, к которым будут применены специальные меры экономического воздействия поручено составить российскому правительству. Правительству также поручено обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации этого указа, сообщает телеканал "Россия 24".

Отменен указ президента России о санкциях к украинской стороне будет только после прекращения Киевом санкций к российской стороне.

Санкции к Украине применены на основании трех российских законов – "О безопасности", "О специальных экономических мерах" и "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

Кремль вводит санкции не против населения Украины: Москва зеркально отвечает на введение против России каких-либо санкционных мер воздействия.

С февраля 2014 года Украина ввела санкции против тысячи 228 физических и 468 юридических лиц. Среди них российские чиновники, политики, руководители предприятий, журналисты, деятели культуры, а также предприятия, СМИ и интернет-компании.