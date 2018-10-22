22 октября 201816:18
Экстренно вылетевшую из Краснодара Аниту Цой прооперировали в Москве
Анита Цой 22 октября была прооперирована в одной из московских клиник. Ей удалили желчный пузырь, сообщили РИА Новости в пресс-службе певицы.
Накануне сообщалось, что Аниту Цой из-за обострения желчнокаменной болезни сначала экстренно доставили вертолетом из станицы Старощербиновская в Краснодар, а затем на самолете в сопровождении медиков она вылетела в Москву.
Две недели назад певице уже удаляли камень из желчного пузыря. Тогда медики рекомендовали ей сохранять покой, однако Анита Цой решила не отметь свой юбилейный тур.
Под присмотром врачей она уже через сутки давала концерт в Ташкенте, а затем – в Алма-Ате, Астане, Екатеринбурге и Тюмени.
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