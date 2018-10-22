Трамп обеспокоен караваном беженцев из Гондураса

Ситуацию с идущими в США беженцами из Гондураса президент Дональд Трамп оценил, как чрезвычайную ситуацию. На границе Мексики и Соединенных Штатов скопились до 5 тысяч мигрантов. 19 октября гондурасские мигранты попытались прорвать кордоны на границе.

В результате этих беспорядков были ранены несколько мексиканских полицейских, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп в своем Twitter написал, что полиция и армия Мексики, направляющийся к южным границам США караван мигрантов остановить, похоже, к сожалению, не могут.

"В нем находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Я предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Необходимо изменить законы! – написал президент США. — Гватемала, Гондурас и Сальвадор не справились с задачей и не сделали так, чтобы люди "из каравана мигрантов" не покинули территорию их стран и не направились нелегально в США. Теперь мы начнем прекращать или существенно сокращать масштабную финансовую помощь, которую мы им на регулярной основе выделяли".

Проблема с миллионами мигрантов, особенно в южных штатах, является одной из самых острых для Вашингтона. Дональд Трамп пытается с января 2017 года провести в стране миграционную реформу. Но все предложения президента либо отвергает, либо поддерживает лишь в усеченном масштабе американский конгресс.

Мексика направила дополнительно 500 полицейских и военных для охраны границы со Штатами. Но это пока не помогает сдержать напор мигрантов в США.