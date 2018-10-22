Новостные агрегаторы предлагают блокировать за превышение доли иностранного капитала

Новостные агрегаторы в России будут блокироваться за неисполнение требований об ограничении 20% доли иностранного участия.

Как передает ТАСС, такой запрет содержится в законопроекте, внесенном в нижнюю палату депутатами Государственной думы от фракций "Единая Россия" и ЛДПР.

В пояснительной записке сообщается, что ограничением для деятельности тех или иных новостных агрегаторов в Рунете будет служить соответствующее решение суда, вынесенное на основании обращения уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

В 2014 году был принят закон об ограничении 20% доли иностранного капитала в российских СМИ.