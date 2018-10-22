Бельгия заменит истребители F-16 на F-35

Военно-воздушные силы Бельгии переходят с истребителей F-16 на самолеты следующего поколения F-35 американской компании Lockheed Martine. Официально об этом решении еще не объявлено, но источник в правительстве утверждает, что выбор пал именно на F-35. Сейчас руководство страны думает, как отказать второму участнику конкурса – европейскому консорциуму Eurofighter и его истребителю Typhoon, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на бельгийские СМИ.

Напомним, что Бельгия уже не первый год выбирает себе истребитель. Изначально за рынок европейского государства также планировали побороться французский Rafale, шведский Gripen и американский F/A-18. Однако ее в 2016 году эксперты предрекли победу F-35.

В итоге Бельгия может купить 34 истребителя на общую сумму 15 миллиардов евро, что нравится не всем. Например, местный экономист Седрик дю Монсо уверен: приобретение американских истребителей негативно скажется на экономике Бельгии.

Кроме того, Монсо считает, что окончательное решение властей страны будет сильным политическим актом. Оно покажет, готов или нет Брюссель поддержать единую валюту и промышленную политику.

Компания Lockheed Martin предлагает истребители пятого поколения F-35 по 94 миллиона долларов за самолет. Основные отличительные черты этой боевой машины: низкая радиолокационная заметность и современная радиолокационная система управления. Боевой радиус F-35 составляет около 1 тысячи километров.

Максимально истребитель может взять на борт более 8 тонн оружия. Однако стандартная нагрузка – это 25-миллиметровая пушка, две ракеты "воздух-воздух" AIM-120 или столько же высокоточных бомб GBU-31. В такой конфигурации все боеприпасы скрыты во внутренних отсеках самолета и F-35 наименее заметен для радаров.