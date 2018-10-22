Путин: юридически Севастополь всегда был в составе России

Развитие российской столицы Владимир Путин обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным. На рабочей встрече они говорили о развитии транспортной инфраструктуры и экономики города, а также о программе реновации жилья.

Президент также поблагодарил мэра Москвы за помощь Севастополю. При этом он напомнил, что даже при передаче Крыма в состав Украинской ССР юридически Севастополь оставался в составе России. Путин попросил Собянина и дальше помогать этому городу.

Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче — незаконной передаче — Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР, — сказал Путин.

Собянин заверил Путина, что московские власти будут продолжать помогать Севастополю.