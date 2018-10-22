Netflix обвинили в обмане темнокожих

Главный редактор британского интернет-издания для темнокожих женщин Melan Mag Джой Джозес обвинила представителей стриминг-сервиса Netflix в расизме. По ее словам, сотрудники компании специально меняют постеры для темнокожих пользователей, ставя на них артистов-афроамериканцев, даже если те появляются в картине лишь на минуту, сообщает Daily Mail.

Джой Джозес считает, что, выбирая, какое кино порекомендовать тому или иному пользователю, сервис ориентируется на его расу и национальность. Британка пожаловалась, что Netflix показывает ей фильмы с постерами, на которых изображены не главные действующие лица (как правило, белые), а темнокожие актеры второго плана.

"Это какой-то обман. Разумеется, если я хочу посмотреть фильм с темнокожими артистами, я ожидаю, что они будут играть главные роли, а не появляться в кадре на 15 минут", — отметила Джозес.

В ответ на эти обвинения представители Netflix опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что при подборе рекомендаций алгоритм сервиса ориентируется исключительно на историю просмотров конкретного пользователя, а вовсе не на его пол, возраст и расу.

"У нас даже нет этой информации. Все, что мы знаем – это вашу историю просмотров", — заявили сотрудники Netflix.

После обвинений Джозес многие пользователи бросились смотреть, какие же фильмы сервис предлагает им и, вроде бы, сотрудники Netflix не солгали. Однако представители стриминга действительно подсовывают людям разные постеры для одних и тех же фильмов, в зависимости от их предпочтений.

К примеру, любителям комедий к фильму "Умница Уилл Хантинг" сервис покажет постер с Робином Уильямсом, а те, кто предпочитают мелодрамы, увидят рекламу того же фильма с Минни Драйвер и Мэттом Деймоном.

Как бы то ни было, трудно поспорить с тем, что таким образ сервис действительно обманывает зрителей, часто делая акцент не на тех актерах, которых хотели вывести на передний план создатели картин.

Претерпит ли эта особенность сервиса изменения, пока неясно.