Видео с уличных камер: убийство Хашогги пытались скрыть с помощью двойника

В расследовании убийства журналиста Джамаля Хашогги появились новые подробности. Турецкие полицейские обнаружили на крытой парковке в одном из районов Стамбула автомобиль с дипломатическими номерами, зарегистрированный на генконсульство Саудовской Аравии.

Машину собираются досмотреть в поисках улик. Тело колумниста The Washington Post до сих пор не найдено, отмечает телеканал "Россия 24".

СМИ тем временем публикуют кадры с камер видеонаблюдения. На них — последние часы жизни Хашогги. Накануне Эр-Рияд официально заявил, что журналист был случайно убит в ходе некоей операции, несогласованной с властями Саудовской Аравии. По предварительным данным, причиной его гибели стал "удушающий захват", который применили к нему в кабинете консула Аравии в Стамбуле, когда Хашогги попытался позвать на помощь.

На видео с камер наблюдения виден двойник Хашогги. Это некий Мустафа аль-Мадани. С помощью двойника представители саудовских спецслужб могли избавиться от одежды Хашогги. Аль-Мадани мог надеть ее внутри посольства и выйти через задний двор.

Это позволило бы Саудовской Аравии потом утверждать, что Хашогги покинул стамбульское консульство живым.

На видео видно, что аль-Мадани уже после смерти Хашогги вызвал такси и отправился к площади Султан Ахмет. Там аль-Мадани пил чай с сообщником, а также выкинул какой-то сверток в мусорный ящик. Не исключено, что так он избавился от личных вещей погибшего журналиста.

Соболезнования родным Хашогги от имени короля и принца зачитал ведущий саудовского телеканала Al Ekhbariya. Между тем, Эр-Рияд настаивает, что расследование должно вестись на территории королевства. Евросоюз же призывает придать делу международную огласку. Европарламент готовит заявление в связи с убийством журналиста. В ряде стран настаивают на введении санкций против Саудовской Аравии. Германия уже подала пример, прекратив поставки оружия королевству.