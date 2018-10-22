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Ситуация на Украине 1 час назад
Рада нашла, чем заняться: будут переименовывать Крым
Рабочая группа, занимающаяся в парламенте Украины разработкой проекта о "статусе" так называемой Автономной Республики Крым, рассмотрит вопрос о переименовании полуострова.
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность известил депутат Верховной рады Рефат Чубаров, подчеркнув, что его коллеги подготовили проект изменений в Конституцию Украины.
По его словам, вариантов переименования несколько – Автономная Республика Крым, Крымская автономия или Крымско-татарская автономия.
Чубаров отметил, что рабочая группа ратует за вариант "Крымская автономия", подчеркнув, что представительный орган на полуострове будет именоваться советом автономии.
Варианты нового названия Крыма будут направлены на рассмотрение конституционной комиссии, а затем — Верховной рады.
Крым, входивший в состав Украины до 2014 года, после референдума стал российским субъектом — Республикой Крым.
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