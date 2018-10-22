Виктор Гончаренко: без Акинфеева нам будет непросто

Во вторник ЦСКА проведет третий матч группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Ромой" на поле соперника. Эту встречу пропустит вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев, удаленный в предыдущей встрече с "Реалом".

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко доверит защищать ворота команды Илье Помазуну. "Потеря Акинфеева ощущается, но ничего не поделаешь. У нас есть второй вратарь Помазун, у него есть возможность проявить себя. "Рома" — достаточно сильная команда, сложно сказать, как ее субботнее поражение в чемпионате Италии не скажется на завтрашней игре", — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Гончаренко надеется, что полузащитник Алан Дзагоев сможет сыграть в Риме. " Алан никак не может вылезти из своих болячек, но надеюсь, завтра будет какое-то время на поле".