Собянин рассказал президенту, как развивается столица

Москва в этом году побила сразу несколько рекордов, причем, ощутить эти рекорды смогли миллионы москвичей и гостей города. Метро, дороги, новое жилье — столица развивается впечатляющими темпами. На встрече с Владимиром Путиным мэр Сергей Собянин подробно доложил о результатах.

Для 12-миллионного мегаполиса первоочередное — это транспорт, с него и начали разговор. "Инаугурация была совсем недавно, но еще перед этим событием вы настойчиво работали, и мы с вами неоднократно бывали на пусковых объектах транспортной инфраструктуры, — напоминает Владимир Путин. — Давайте с этого начнем".

"По вводу метро — мы побили все рекорды, которые были и в наше время, и в советское время, и ввели 32 километра линий метро, 15 станций, — докладывает Сергей Собянин. — Причем 10 станций еще находятся в высокой степени готовности".

Итак, 15 новых станций введены в этом году: 7 — на Калининско-Солнцевской линии, 3 — на Люблинско-Дмитровской, 5 — на Большом кольце. Большая кольцевая будет самой длинной в мире — около 70 километров, больше чем в Пекине. Все участки уже в стадии строительства .

Еще один рекорд — в этом году введены 127 километров новых дорог. Большая часть из них — сложнейшие инженерные сооружения: мосты, путепроводы, тоннели, причем на уже застроенных территориях.

Заработали участки ключевых магистралей — Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, Калужского шоссе, соединение Калужского и Киевского шоссе.

К МЦК присоединяют железные дороги, а когда построят центральные диаметры, Москва станет самым мощным транспортным узлом в Европе. Растут инвестиции, производство, а значит, и зарплаты.

Еще один знаковый проект — реновация. Цифры впечатляют. "Мы за год уже серьезно продвинулись. В этом году передадим под реновацию около 1 миллиона квадратных метров, — докладывает столичный мэр. — В следующем году будет одновременно строиться уже около 4 миллионов квадратных метров".

Москва будет помогать Севастополю в благоустройстве улиц, ремонте школ и больниц. Ведь они – города-побратимы и, как напомнил Собянин, помогали всегда, даже когда Севастополь не был в составе России. Президент тут же поправил: "Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче — незаконной передаче — Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято президиумом Верховного совета РСФСР, Украины, а затем утверждено президиумом Верховного совета СССР. А по закону нужно было утверждать верховными советами республик и Верховным советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе, про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России".

Проекты заработают уже в следующем году.