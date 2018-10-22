Украинские военные ведут обстрел территории ДНР под флагом США

Украинская армия, тем временем, действует в полном соответствии с заветами Филарета Денисенко. Который еще два года назад требовал, чтобы жители Донбасса искупили грех федерализации страданиями и кровью. Только за эти сутки территорию ДНР обстреляли 30 раз. Погибли не менее 4 человек.

"У нас тут у противника появился америкосовский флаг", — говорит один из ополченцев.

Оборона города Ясиноватая. Постоянные провокации. Вот сейчас военные ДНР сообщают — украинцы вывесили над своими артиллеристскими позициями звёздно-полосатый флаг.

"Мы уже докладывали — там американский флаг, оттуда по нам и работают", — говорит военнослужащий армии ДНР.

"Оттуда, с этого блиндажа, где флаг, это левый край посадки?" – уточняет комбат с позывным "Пуля". "Так точно!" – подтверждает подчиненный.

Украинские обстрелы идут без плана и графика, начинаются неожиданно. Солдаты сразу фиксируют количество выпущенных по ним снарядов, докладывают в штаб.

Взрыв.

"Не переживайте, это работает РПГ, мы в укрытии, это поможет", — улыбается военнослужащий.

Комбат "Пуля" подчеркивает: "Прошу обратить внимание — мы огонь не ведём. Нам запрещено, пока перемирие".

Мы снимаем, как снаряды ложатся и на позициях, и на дороге, по которой движется гражданский транспорт.

"Аккуратнее, осколок. Он вдоль гор ложит. Сволочи, дорогу обстреливают", — сообщает военнослужащий.

Вот только шли по этой дороге. Никаких ни провокаций, ничего. Заходи в укрытие!

"Копейка" с "Куреня" работает", — говорит "Пуля", объясняя, что стреляет украинская боевая машина пехоты, БМП-1, на солдатском сленге — "Копейка".

Взрыв.

Комбат считает выстрелы, предполагает: когда украинская БМП выпустит весь боекомплект, у нас появится возможность отойти назад.

"Меньше тридцати он не высадит. Сейчас подождём. Он ещё выстрелов десять сделает, потом пойдём вниз, так безопаснее", — говорит комбат "Пуля".

За минувшие семь дней под огнём украинских военных оказывались двадцать четыре населённых пункта ДНР, зафиксировано пятьдесят пять обстрелов.