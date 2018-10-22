Президент Турции обещает раскрыть правду об убийстве Хашогги

Резонансное убийство Джамаля Хашогги в Стамбуле обрастает всё новыми загадками. В деле неожиданно появился двойник журналиста. В день преступления у консульства Саудовской Аравии камеры наблюдения засекли мужчину, как две капли похожего на репортера. О его роли, возможно, расскажут сотрудники диппредставительства — турецкие следователи допросили уже более 2 десятков человек.

Этим утром ряд сотрудников генконсульства саудовской Аравии в Стамбуле направились не на рабочее место, а в дворец правосудия в районе Чаглаян. Как минимум пятеро работников диппредставительства уже побывали здесь. Всего же на допрос вызваны 22 человека.

Не исключено, что они подтвердят новые сведения о том, как убивали Джамаля Хашогги. По данным телеканала ABC с журналистом расправились "удушающим захватом", в который его взяли после попытки позвать на помощь.

Прояснить детали должен и осмотр консульской машины, которую полиция нашла на окраине Стамбула. Именно в ней по предварительной версии и перевозили останки Хашогги. Турецкие официальные лица сделали новое заявление о возможной причастности саудовской стороны к произошедшему.

"Совершенное в консульстве преступление не могло быть исполнено без ведома высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии. Если преступление было совершено таким образом, как об этом говорят, если улики приведут к такому заключению, положение будет крайне неприятным, должны быть очень серьезные юридические последствия", — заявил Нуман Куртулмуш, заместитель руководителя Партии справедливости и развития Турции.

Сегодня появились новые записи с камер наблюдения. Одни показывают, как провёл свой последний день Хашогги — встретил невесту и отправился в консульство. Другие дают понять, что убийцы могли использовать услуги двойника Хашогги. Некоего Мустафы аль Мадани. В день убийства он все время находился в районе консульства. И даже заходил внутрь.

CNN не исключает, что с помощью двойника убийцы избавились от одежды самого Хашогги. Аль Мадани мог надеть ее внутри консульства и выйти через задний двор. Что впоследствии якобы позволило заявить — Хашогги все-таки покидал консульство живым.

Однако камеры сняли как аль Мадани — уже после смерти Хашшоги — вызвал такси и вместе с предполагаемым сообщником поехал в туристическую зону на площадь Султанахмет. Там легко затеряться. Все время саудиты несли с собой светлый пакет.

На площади Султанахмет аль Мадани и его предполагаемый сообщник посетили одно из самых известных туристических мест — ресторан "Месале", что переводится как "факел". Подозреваемые разметались на этом самом месте, в трёх столиках от сцены и заказали себе ужин.

Аль Мадани насладился местными танцами, а после предполагаемые сообщники направились к метро. По дороге выкинули пакет, в котором, по мнению турецких следователей, была одежда Хашогги. Позже камеры сняли улыбающегося аль Мадани в подземке.

Сегодня стало известно о том, что король Саудовской Аравии и наследный принц Моххамед бин Салман выразили свои соболезнования сыну погибшего Хашогги. Тот поблагодарил членов королевской семьи.

С официальными заявлениями выступил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

"Это неприемлемо ни для какого правительства. Но подобное, к сожалению, случается. Мы хотим убедиться, что все ответственные понесут наказание", — заявил он.

Власти Турции отстаивают свою позицию. Президент Эрдоган заявил, что завтра планирует раскрыть некоторые детали расследования.

"Мы хотим добиться правды, она будет открыта полностью. Не какие-то обычные меры, а полностью голая правда", — сообщил он, выступая на митинге.

Эр-Риаду разразившийся скандал обходится дорого. Завтра начинается инвестиционный форум, от участия в котором отказывается все больше крупных компаний. А в США сенаторы уже говорят о том, что необходимо пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.

Сам диппредставительство, похоже, готовится к приезду нового консула. Этой ночью в здание привезли три черных чемодана с белыми этикетками, на которых виднелись цифры.