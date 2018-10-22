День рождения Галины Вишневской отметят вечером-посвящением

В ближайший четверг, 25 октября, в день рождения великой русской певицы Галины Вишневской, Концертный зал имени Чайковского приглашает на вечер-посвящение. В этот день уже многие годы звучит классическая музыка в честь исключительной женщины с невероятной судьбой, ставшей не только звездой мировой сцены, но и создавшей собственную уникальную школу оперного мастерства.

С момента создания Центра оперного пения Галины Вишневской его основательница отмечала свой день рождения новой оперной постановкой или концертом, давая сценическую жизнь молодым талантам. После ухода Галины Павловны ее ученики и выпускники Центра под руководством Ольги Ростропович продолжают сложившуюся традицию, и каждый год день рождения певицы становится днем торжества великого оперного искусства и русского исполнительского мастерства.

В праздничном посвящении в Концертном зале имени Чайковского, где неоднократно пела сама Галина Вишневская, прозвучат арии, дуэты и сцены из опер Верди, Бизе, Пуччини, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова в исполнении выпускников Центра оперного пения – солистов лучших театров Москвы и других городов России.

На сцену выйдут Виктория Каркачева, Олег Долгов, Эльчин Азизов, Александр Касьянов и Александр Маркеев (Большой театр), Ирина Морева, Екатерина Миронычева и Хачатур Бадалян ("Новая Опера"), Мария Пахарь (Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко), Инна Звеняцкая ("Геликон-опера"), Александр Алиев (Екатеринбургский театр оперы и балета) в сопровождении оркестра Центра оперного пения Галины Вишневской под управлением дирижера Александра Соловьева.

Начало концерта – в 19:00, 25 октября, Концертный зал имени Чайковского.