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Убийство экс-депутата Вороненкова 47 минут назад
Квартира раздора: Мария Максакова назвала убийцу своего мужа в "Прямом эфире"
Мария Максакова назвала имя убийцы своего мужа бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Новый поворот в деле может быть связан с обменом московской квартиры на киевскую. О том, почему пришлось вызывать бойцов специального назначения в Киеве, чтобы выставить бандитов из квартиры, Максакова сама рассказала в эксклюзивном интервью программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.
"Выгоняйте их, это силовой захват", — требует Мария Максакова по телефону во время записи телеинтервью.
Это тот самый момент, который подтолкнул Марию Максакову к громкому заявлению. Планировалось, что в программе "Прямой эфир" певица расскажет, как ей живется на Украине. Но ей экстренно сообщают: в киевскую квартиру ворвались неизвестные.
"В данный момент, когда я вам даю это интервью, взламывают квартиру, в которой я живу в Киеве", — заявила Мария Максакова.
Кадры с места событий. Какие-то люди выломали замки и заявили, что Максакова должна собрать вещи и убраться вон. В квартире в тот момент были только маленький сын певицы и его няня. Нападавших — полтора десятка человек, девятерых задержали.
"Вот отпечатки пальцев, вот взломанная дверь", — показывает Мария Максакова.
Мария Максакова спешно вернулась в Киев. Но интервью для программы "Прямой эфир" все же дала. И уже в московской студии близкие к семье Максаковой назвали имя человека, сыгравшего роковую роль.
"Ситуация началась, когда Панаитов предложил обменять московскую квартиру на киевскую", — поясняет депутат Госдумы Александр Старовойтов в студии программы "Прямой эфир".
Денис Панаитов — загадочный друг семьи. Ни одного фото в интернете, лишь статьи: в Подмосковье следователь с позором уволен со службы. Еще когда муж Марии Максаковой Денис Вороненков был жив, Панаитов убедил обоих уехать на Украину. Сдал им свою квартиру в Киеве за 8 тысяч долларов в месяц! А потом предложил обмен.
Краснопресненская набережная, 2/1. В этом доме находится та самая квартира раздора. Информации о ней практически нет. Но риелторы, пожелавшие остаться неназванными, сообщили нам, что площадь помещения составляет примерно 250 квадратных метров. А сама Мария Максакова ранее в одном из интервью оценила жилье в 120 миллионов рублей. Именно поэтому квартира и интересует всех участников конфликта.
Классический сталинский дом, обычный двор. Но одно крыло явно выделяется. Даже с улицы видно: квартиры здесь очень дорогие.
По словам Марии Максаковой, все время были какие-то проблемы, долго не могли договориться. Квартира в Киеве — в два раза дешевле московской. Но в итоге Денис Вороненков пошел на сделку с господином Панаитовым.
"Он вступил в право собственности, а на следующий день Дениса Вороненкова убили", — подчеркивает Мария Максакова.
Она призналась: после смерти мужа пыталась квартиру продать. Для этого даже фиктивно вышла замуж и фиктивно подарила недвижимость на Краснопресненской набережной "избраннику". Он провернул свою сделку: квартиру продал, деньги присвоил. Теперь дает показания. А в Киеве и Мюнхене разыгрывается параллельный сюжет. Мария Максакова делает сенсационное заявление. Фактически обвиняет бывшего друга семьи в убийстве мужа.
"К этому причастен Панаитов. У него был мотив, считайте это официальным обращением в Следственный комитет России", — заявляет в программе "Прямой эфир" Мария Максакова.
Ранее Мария Максакова называла заказчиком убийства Дениса Вороненкова другого человека — влиятельного предпринимателя Владимира Тюрина, от него у Максаковой двое детей. Новое заявление кардинально меняет ситуацию. А обе квартиры — в Киеве и в Москве, по-прежнему, под арестом.
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