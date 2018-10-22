Старинный особняк в центре Москвы превратили в домик Деда Мороза

Уголок Франции, баварские мотивы или вообще новый дом Деда Мороза? Во что пытался превратить архитектор здание XVIII столетия на Маросейке — прохожие теперь только гадают. Но сходятся в одном — это дизайнерское решение москвичи считают, как минимум, неуместным.

Улица Маросейка — одна из самых старых в Москве, возникла как Малороссейка, по названию Малороссейского подворья. Сегодня — настоящая выставка архитектурных стилей. Дом номер два — усадьба Разумовских-Еремеевых, яркий образец классицизма. Здание Птицеводсоюза — конструктивизм. И вот недавно появился новый французско-довильский стиль или немецкий вахверк — москвичи теряются в догадках.

В Интернете и на улице — жаркие споры: что же это, и что все-таки имел в виду автор. Несколько недель строители трудились над фасадом. И вот — леса убрали. Архитектурная премьера так обескуражила московского зрителя, что через день здание стыдливо прикрыли занавесом.

"Это просто попугайство, — рассуждают местные жители. — Это не архитектурное решение. Это на самом деле действует на психику". Словно в подтверждение этих слов у здания появляется Дед Мороз. И это в середине октября. Может быть, сказочный терем — его новая резиденция? Перебрался из Великого Устюга поближе к Кремлю? Нет, уверяют, собственники, скоро здесь будет новое гастрономическое пространство.

"Здесь проведено полностью строительное восстановление здания, — рассказывает коммерческий директор компании-собственника Андрей Андропов. – Мы, конечно, не ожидали, что такой резонанс возникнет. Это фасад классический для Франции".

Москва, конечно, — порт пяти морей, но жители привыкли к другим архитектурным стилям. Историки хватаются за голову: здания постройки конца XVIII века, доходные дома в основе которых — старинные палаты, были выполнены в едином стиле.

"Это самострой в нарушение всех разумных и неразумных правил, — считает член Союза московских архитекторов Владимир Киприн. — Вот это все должно было быть таким, как мы видим в угловой части этого комплекса: желтое здание с белыми наличниками".

Владельцы уверяют: все было согласовано. Да и, в конце концов, помещение — их, в их управлении, и бизнесмены в праве руководствоваться собственным чувством прекрасного. "И проверка не нужна. Это известный факт, что это самодеятельность, никаких согласований нет. Что делать дальше — сейчас с коллегами разбираемся", — говорит главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Не исключено, что собственников все-таки обяжут вернуть фасаду прежний, исторический вид. И открывать новое заведение придется в более скучных, с точки зрения владельцев, декорациях.