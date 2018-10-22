"Екатерину II" судят в Италии за нарушение красоты пляжа

73-летнюю британскую актрису Хелен Миррен, которая сыграла Екатерину II в сериале канала HBO, судят за "уничтожение природной красоты" в итальянской коммуне Тиджиан в области Апулия на юго-востоке страны. Ремонт пляжного дома звезды оказался вредным для окружающей среды, сообщает Daily Mail.

Жители курортного местечка начали жаловаться на Миррен за то, что та без разрешения местных властей увеличила стены дома с 1,2 метра до 3 метров.

Кроме того, некоторые стены были уничтожены, а потом построены заново. В ходе строительства использовался цемент. Экологи считают, что это обстоятельство вскоре начнет мешать сходу воды с холмов в Адриатическое море.

Юристы, работающие на Хелен Миррен, утверждают, что женщина пришла в шок, когда в ее адрес направили иск об "уничтожении красоты природы". Адвокаты утверждают, что Миррен является экоактивисткой и неоднократно участвовала в кампаниях по защите местной флоры и фауны.

Впрочем, адвокаты звезда пообещали проверить результаты строительства и привести дела в норму, если работы действительно велись неправильно.

Съемки исторического сериала с Хелен Миррен стартовали в октябре.