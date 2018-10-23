Как и зачем вытесняют иностранцев из российского новостного пространства

В Госдуме обратили внимание на интернет-порталы, являющиеся агрегаторами новостных лент различных СМИ, и решили ограничить участие иностранных акционеров в их уставном капитале.

Инициатива не является чем-то новым для российского медиа-пространства. Аналогичный закон, ограничивающий долю иностранного капитала 20 процентами, уже действует в отношении непосредственно самих СМИ.

Однако депутаты "Единой России" и ЛДПР посчитали, что на этапе агрегации новостей может также возникать эффект иностранного влияния на информационную повестку дня, которая предлагается российским пользователям Интернета.

Один из авторов законопроекта, внесённого в Госдуму, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин даже взялся пояснить, в отношении каких агрегаторов, в первую очередь должны подействовать ограничения.

"Это "Яндекс", это Google, у них есть новостные сервисы. В этих компаниях доля иностранного участия выше 20 процентов", — пояснил ТАСС Горелкин.

Тут, правда, возникла некоторая накладка. Дело в том, что Google, не входит в узкий круг новостных агрегаторов. В нём, помимо "Яндекса", присутствуют лишь "Мэйл.Ру", СМИ2, и "Рамблер".

В "Роскомнадзоре", ведущим учёт агрегаторов, поясняют это тем, что "Google" не имел достаточной посещаемости в момент составления реестра.

Впрочем, он составлялся 2 года назад, и с тех пор многое могло измениться. Однако, применить санкции в виде блокировки можно будет лишь по решению суда.

В суд, же заявление может подать лишь уполномоченный орган федеральной власти, да и то, лишь после того, как тот или иной интернет-портал попадёт в официальный перечень "Роскомнадзора".

К обоснованию необходимости введения таких ограничений для агрегаторов тоже есть вопросы.

Защита населения от информационного воздействия — вещь, рьяно отстаиваемая даже в США, где уже почти 2 года не утихают разговоры о постоянных фактах вмешательства иностранных государств в демократические процессы внутри страны.

Примерно тем же обеспокоены и российские депутаты. Вот только они же сами предлагают такие варианты исполнения закона, которые вряд ли можно считать приемлемыми для достижения тех целей, которые в законе прописаны.

Тот же Горелкин приводит примеры легального снижения доли иностранного капитала до требуемой отметки.

"Можно найти доверенных людей — граждан России — и оформить собственность на них", — сообщает депутат.

В поправках к закону есть уточнение, что граждане России, о которых идёт речь, не должны иметь также второго гражданства. Но даже в этой ситуации сложно ожидать, что конечным бенефициаром той редакционной политики, которой будет следовать информационный агрегатор, вдруг станет не "иностранный акционер", а некое "доверенное лицо", на которое "оформили собственность".

А вот то, что истинного "заказчика музыки" после внесения изменений в уставные документы найти станет труднее – не вызывает сомнений.