Спартаковцы Самедов и Ананидзе поблагодарили Карреру за совместную работу

Два футболиста московского "Спартака" Александр Самедов и Джано Ананидзе поблагодарили Массимо Карреру за совместную работу. Итальянский специалист в понедельник был отправлен в отставку.

Полузащитник Александр Самедов написал на своей странице в соцсети. " Спасибо за все, мистер. Был очень рад с Вами поработать. Надеюсь, еще увидимся". Вслед за Самедовым итальянского тренера поблагодарил полузащитник Джано Ананидзе, написавший "Спасибо за все". Затем своих товарищей поддержали Георгий Джикия, Николай Рассказов, Роман Зобнин и Сальваторе Боккетти.

Массимо Карера тренировал "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018. Под его руководством красно-белые после 16-летней паузы выиграли чемпионат России, а затем завоевали Суперкубок страны.