Варфоломей уверен в победе Константинополя в вопросе украинской автокефалии

Константинопольский патриарх Варфоломей не собирается отступать в вопросе автокефалии на Украине, а Москве рано или поздно придется "последовать решению" Вселенского патриархата. Об этом он сообщил на заседании городского правления греческой диаспоры в Стамбуле.

"Нравится это нашим русским братьям или нет, довольно скоро они последуют решению Вселенского патриархата, поскольку у них нет другого выбора", — цитирует патриарха ТАСС.

Варфоломей также отметил, что исключительные права Вселенского патриархата основаны на решениях Вселенских соборов и обязательны для всего православия.

На заседании синода 9-11 октября Константинопольский патриархат объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины.