Болтон объяснил, почему США так возмущены "российским вмешательством"

Желание России вмешиваться в дела Америки вызывает недоверие к РФ, терпеть это невозможно, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Болтон, который прилетел в столицу России 22 октября для переговоров с представителями РФ, сообщил, что рассказал своим российским коллегам о том, что приписываемое Вашингтоном вмешательство Москвы в президентские выборы не имело какого-то реального эффекта, но вызвало недоверие к Российской Федерации.

Он также проинформировал общественность о том, что на сегодняшней встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым затрагивалась тема обвинений россиянки Елены Хусяйновой о вмешательстве в выборы в США.

В этот же день Болтон провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждалась ситуация в Сирии, Китае, на Кавказе. Затрагивались и иные аспекты российско-американских отношений.

Помощник президента США по национальной безопасности @AmbJohnBolton завершил свой первый рабочий день в Москве встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На встрече обсуждалась ситуация в Сирии, на Кавказе, в Китае и другие аспекты двухсторонних отношений. pic.twitter.com/LJW2XInVWh — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 22 октября 2018 г.

Об этом в своем Twitter сообщило американское посольство в Москве.