Похититель велосипедов признался в семи убийствах

За кражу велосипеда на Ленинском проспекте в Москве задержали 29-летнего уроженца Тирасполя. На допросе похититель велосипедов заявил, что хочет признаться и в других преступлениях. Он заявил, что в Тирасполе убил шесть женщин.

Свои действия он объяснил ненавистью к ним, сообщает "Интерфакс". Кроме того, он заявил, что убил летом 2017 года на станции "Москва-Товарная" молодого человека.

Эти показания задержанного сейчас проверяются.