Умер один из основателей компании Benetton

В возрасте 77 лет скончался один из основателей итальянской группы компаний Benetton Group Джильберто Бенеттон. Известно, что за несколько дней до смерти его госпитализировали в городе Тревизо с пневмонией.

Как отмечает "Интерфакс", Джильберто Бенеттон был вице-президентом подконтрольной семье Бенеттон финансовой компании Edizione, кейтеринговой компании Autogrill, а также советником в Benetton Group, владельце оператора итальянских дорог Atlantia, инвестиционном банке Mediobanca, производителе автомобильных шин Pirelli & C. и страховой компании Allianz.

В рейтинге миллиардеров Forbes Джильберто Бенеттон занимал 652 место в мире и 12 место — в Италии.

Компания Benetton Group была основана в 1965 году. В том же году открылся первый магазин Benetton в городе Беллуно в Венето.