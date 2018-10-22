КХЛ. "Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился тремя матчами. "Йокерит" в Хельсинки уверенно разобрался с рижским "Динамо" 7:3. В противостоянии двух московских команд "Спартака" и "Динамо" победа с результатом 4:2 досталась красно-белым. ХК "Сочи" дома был сильнее "Слована" 4:2.

Рижане оказали сопротивление "Йокериту" в первом периоде, завершившемся с результатом 1:1, и во втором – 1:2. Но в третьем периоде финский клуб смотрелся намного убедительнее – 4:1 и итоговая победа 7:3. У "Йокерита" по две шайбе забросили Никлас Енсен и Сакари Маннинен, по разу отличились Алекс Грант, Джон Норман и Марко Анттила. У гостей голы на свой счет записали Гинтс Мейя, Виталий Павлов и Лаурис Дарзиньш.

"Спартак" одержал вторую победу под руководством Алексея Жамнова. На этот раз красно-белые огорчили клуб своего бывшего тренера московское "Динамо". В первом периоде динамовцы вышли вперед после броска Миики Койвисто. "Спартак" ответил голом Никиты Филатова. В втором периоде динамовец Владимир Брюквин реализовал численное преимущество. Но в третьей 20-минутке "Спартак" благодаря голам Александра Хохлачева, Андрея Кутейкина и Каспарса Даугавиньша перевернул сценарий матча на 180 градусов. Победа "Спартака" 4:2.

Такой же счет был зафиксирован в Сочи, где самый южный клуб страны принимал братиславский "Слован". Гости первыми добились успеха – Чад Роу огорчился сочинцев на 3 минуте. Но Эрик О'Делл и Денис Мосалев в течении полутора минут сделали счет 2:1 в пользу "Сочи". В третьем периоде О'Делл забросил свою вторую шайбу. На последней минуте основного времени соперники обменялись голами – сначала отличился Марио Лунтер из "Слована", затем сочинец Станислав Бочаров поразил пустые ворота.

"Йокерит" выиграл в третий раз подряд, набрал 31 очков и занимает второе место в Западной конференции. На пятом месте с 23 очками "Сочи". На очко меньше и шестая позиция у "Спартака". У рижского "Динамо", "Слована" и "Динамо" (Москва) соответственно 19,18, и 15 очков. Она расположились на 8, 9 и 10 местах.