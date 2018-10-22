"Кидала": неплательщику нанесли данную татуировку на лоб

Мастер из Уфы сделал татуировку в виде слова "кидала" на лбу клиента, который отказался оплачивать его работу.

Как передает РИА Новости, татуировщик по имени Роман рассказал о том, что сделал в воскресенье наколку молодому человеку. Стоимость работы в 2,5 тысячи рублей клиент отказался оплатить, заявив, что всегда "кидает" всех татуировщиков столицы Башкирии.

Тогда Роман вспомнил, что в общем чате видел фото данного молодого человека с предупреждением, что он не платит за нанесение татуировок на свое тело.

Мастер предупредил неплательщика, что тогда он вытатуирует ему на лбу надпись "кидала", на что получил согласие. Наколов данную надпись и сфотографировав ее, Роман разместил снимок в Интернете.

Татуировщик не намерен обращаться в полицию, поскольку считает, что посетитель вел себя неадекватно и скорее всего, он своих денег не увидит.