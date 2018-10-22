Денис Глушаков также поблагодарил Массимо Карреру за чемпионский сезон

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков также поблагодарил бывшего тренера Массимо Карреру за два года совместной работы. В сентябре Каррера лишил Глушакова капитанской повязки и отстранил его от основного состава.

В понедельник Массимо Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака". Благодарность итальянцу в соцсетях выразили многие футболисты московского клуба. Однако присутствие в их числе бывшего капитана Глушакова оказалось неожиданным.

В сентябре Денис и защитник Андрей Ещенко поставили отметку "нравится" под направленным против Карреры стихотворения актера Дмитрия Назарова. Оба футболиста были отстранены от работы с основным составом и переведены в молодежную команду.

Тем не менее Глушаков забыл былые обиды и поблагодарил Карреру за чемпионский сезон на своей странице в социальной сети. " Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон, Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо".