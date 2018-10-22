Открытое горение в жилом доме на севере Москвы ликвидировано

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в жилом доме, расположенном по адресу Керамический проезд, дом 53, корпус 3. Об этом СМИ сообщил источник в экстренных службах Москвы.

Пожар вспыхнул в квартире на 12 этаже здания. Из-за ЧП жильцы всего подъезда (30 человек) были эвакуированы.

О пострадавших ничего не сообщается, передает ТАСС.