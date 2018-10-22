Ещенко и Каррера обменялись посланиями в соцсетях

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко также выразил поддержку бывшему тренеру красно-белых Массимо Каррере. В сентябре Андрей Ещенко и Денис Глушаков были выведены Каррерой из основного состава.

Ещенко и Глушаков поставили отметку "нравится" под стихотворением актера Дмитрия Назарова,в котором содержались нападки на Карреру. Оба игрока были отстранены главным тренером от основы и переведены в молодежный состав. Но после увольнения итальянского специалиста сначала Глушаков, а затем Ещенко выразили благодарность уже бывшему тренеру.

"Спасибо за все Массимо... Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем", — написал Ещенко на своей странице в соцсети. Каррера вскоре ответил футболисту. Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи".