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22 октября 201823:46

Ещенко и Каррера обменялись посланиями в соцсетях

soccernews.ru

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко также выразил поддержку бывшему тренеру красно-белых Массимо Каррере. В сентябре Андрей Ещенко и Денис Глушаков были выведены Каррерой из основного состава.

Ещенко и Глушаков поставили отметку "нравится" под стихотворением актера Дмитрия Назарова,в котором содержались нападки на Карреру. Оба игрока были отстранены главным тренером от основы и переведены в молодежный состав. Но после увольнения итальянского специалиста сначала Глушаков, а затем Ещенко выразили благодарность уже бывшему тренеру.

"Спасибо за все Массимо... Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем", — написал Ещенко на своей странице в соцсети. Каррера вскоре ответил футболисту. Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи".

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