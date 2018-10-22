ДТП в Санкт-Петербурге: четыре человека получили травмы

В Санкт-Петербурге произошла авария на пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков. Столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль BMW.

Как уточняют представители пресс-службы Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека, ехавшие в маршрутном такси. О состоянии пострадавших пока ничего не сообщается.

Водитель автомобиля BMW скрылся с места происшествия, передает ТАСС. В настоящее время ведется розыск водителя.