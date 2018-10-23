Экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас объявил голодовку

Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, осужденный за коррупцию, объявил голодовку. Об этом СМИ сообщил его адвокат Эдуардо Франко Лоор.

Как отмечает адвокат, Хорхе Глас находится в бесчеловечных условиях, из-за чего он и объявил голодовку. "Мы возлагаем ответственность за его физическую безопасность и жизнь на власти", — написал Лоор на своей странице в Twitter.

Причиной голодовки стал "неконституционный" перевод Гласа из тюрьмы в Киото в тюрьму города Латакунга, сообщает РИА Новости.

В декабре 2017 года суд Эквадора приговорил бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа к шести годам тюрьмы за преступную деятельность с бразильской строительной компанией Odebrecht. Суд признал, что Глас виновен в приступном сговоре с Odebrecht и получении "откатов" от нее.