В Мексике вводится режим ЧП в связи с ураганом "Уилла"

В понедельник, 22 октября, Национальная служба гражданской обороны Мексики ввела чрезвычайное положение на части территорий штатов Наярит и Синалоа в связи с ураганом "Уилла".

Как уточняется, режим ЧП введен в 12 муниципалитетах Наярита и семи муниципалитетах Синалоа. После введения режима ЧП штаты имеют право получить доступ к средствам специального фонда помощи в чрезвычайных ситуациях.

Ранее Национальный центр по предупреждению об ураганах США сообщил, что ураган "Уилла" в Тихом океане усилился до пятой, самой опасной, категории мощности.

В настоящее время ураган находится в 215 километрах к юго-западу от муниципалитета Кабо-Корриентес на западе Мексики. Максимальная скорость ветра составляет 260 километров в час (более 72 метров в секунду), передает РИА Новости.

Специалисты предупреждают о крайней опасности урагана. По прогнозам метеорологов, в некоторых регионах Мексики ожидаются опасные для жизни ветер, дожди и штормовые приливы.