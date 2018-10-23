Посол Саудовской Аравии беседовал с Хашогги в США за несколько месяцев до его убийства

Посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд встречался с журналистом Джамалем Хашогги в Вашингтоне за несколько месяцев до его убийства в Стамбуле. Прием не был запланирован. Об этом сообщила в понедельник, 22 октября, телекомпания NBC, ссылаясь на три источника и друзей Хашогги.

В начале 2018 года Джамаль Хашогги приходил в здание дипломатического представительства Саудовской Аравии в столице США, чтобы уладить обычные консульские вопросы. Узнав журналиста в лицо, дипломаты немедленно доложили о нем послу, младшему брату наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Посол пригласил журналиста к себе в кабинет, где беседовал с ним наедине не менее получаса, передает ТАСС.

Содержание той беседы до сих пор не было оглашено. Но в то время Саудовская Аравия прилагала все усилия, чтобы убедить журналиста добровольно вернуться на родину. После встречи Хашогги рассказал одному из своих друзей, что у них с послом была весьма приятная беседа.

2 октября текущего года Джамаль Хашогги, известный своей критикой по поводу политики Эр-Рияда, пропал при посещении генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда пришел, чтобы получить документы для оформления брака с гражданкой Турецкой Республики. Спустя несколько дней полиция Турции приступила к расследованию дела об исчезновении журналиста.

20 октября власти Саудовской Аравии заявили, что Хашогги погиб в результате конфликта, произошедшего в генконсульстве. В настоящее время под следствием находятся 18 подданных страны, чьи личности пока не раскрываются. Об этом сообщил генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб. Также он рассказал об увольнении советника наследного принца генерала Ахмеда Асири, который занимал высокий пост в разведке королевства, и советника королевской канцелярии министра Сауда аль-Кахтани.